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Mario AdorfSzenen für die Ewigkeit

Lesezeit: 4 Min.

Wegen seiner Rolle als Schurke Santer in „Winnetou 1. Teil“ wurde Mario Adorf auf der Straße beschimpft.
Wegen seiner Rolle als Schurke Santer in „Winnetou 1. Teil“ wurde Mario Adorf auf der Straße beschimpft. Rialto Film

„Winnetou“, „Kir Royal“, „Die Blechtrommel“: Mario Adorf prägte die Filmwelt in vielen Rollen und für gleich mehrere Generationen. Eine Erinnerung an besondere Momente.

Von SZ-Autoren

„Winnetou 1. Teil“ (1963)

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Nachruf
:Der Lebenskünstler

Mario Adorf hat kleine Banditen gespielt und große Bosse, Killer und Kommissare. Und einen Klebstofffabrikanten, der ein Leben lang an ihm haften blieb. Abschied von einem der wenigen deutschen Schauspieler, die die Aura eines Weltstars hatten.

SZ PlusVon Christine Dössel

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