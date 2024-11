Von Christiane Lutz

Die russische Theaterkritikerin Marina Davydova ist nicht mehr länger Schauspieldirektorin der Salzburger Festspiele. In einer sehr knappen Pressemitteilung verkündeten die Festspiele am Donnerstag, das Dienstverhältnis mit Davydova mit sofortiger Wirkung aufzulösen, „infolge von Verstößen gegen vertragliche Dienstpflichten, insbesondere durch die weder angezeigte noch genehmigte Tätigkeit Marina Davydovas bei einem Berliner Theaterfestival“. Man „bedaure“ das außerordentlich. Was genau das für „Dienstpflichten“ das gewesen ein sollen, wird nicht erläutert, auch nicht, um welches Festival es sich handelt.