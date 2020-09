Marina Abramović:Was bleibt, wenn man stirbt?

Interview von Rita Argauer

Man glaubt es kaum, aber die 1946 in Belgrad geborene, legendäre Hardcoreperformerin Marina Abramović ist ein sehr lustiger Mensch. Und sie kann gut erzählen. Von Gurken und von ihrem Kleiderschrank, in dem fast nur schwarze Klamotten sind, was es schwierig mache, das jeweils gewünschte Kleidungsstück zu finden. Oder von ihrer militärischen Mutter, die die Polizei geholt habe, als sie mit 29 Jahren abends ausgegangen war. In ihren Performances aber dominiert eine beinahe ebenso militärische Rigorosität. Getrieben vom unerbittlichen Anspruch an sich selbst, den sie auf andere überträgt. An der Bayerischen Staatsoper wird am heutigen Dienstag ihr Stück "7 Deaths of Maria Callas" uraufgeführt. Ursprünglich nur vor 200 Zuschauern, nun, nach einem Beschluss des Kunstministeriums mit der Staatskanzlei, dürfen 500 Gäste kommen. Dieses Pilotprojekt soll zunächst für vier Wochen laufen.