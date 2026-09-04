„Es ist keine Pornografie, es ist Menschlichkeit“, sagt Marina Abramović über ihre Performance „Balkan Erotic Epic“, die bei der Ruhrtriennale Premiere feierte. Wirklich? Eine Erkundung zwischen Nacktheit, Riten und Sexualität.

Es gilt an diesem Abend, an dem nur Menschen ab 18 zugelassen sind, ein striktes Handyverbot; auch das Tragen von Smartglasses ist ausdrücklich untersagt. Die Produktion „Balkan Erotic Epic“ arbeite mit „Nacktheit und sensiblen atmosphärischen Momenten“, warnen Plakataufsteller im Außenbereich – oder sollte man besser sagen: locken?