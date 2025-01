Einen der anrührendsten Momente von Lampenfieber findet man im Internet. 2016 wollte Bob Dylan den Literaturnobelpreis nicht selbst abholen, das übernahm Patti Smith für ihn. Auf der Festzeremonie bedankte sie sich an seiner statt, indem sie Dylans „A Hard Rain’s A-Gonna Fall“ sang. Das ging erst einmal sehr gut, bis sie nicht mehr weiterwusste, abbrach und sich beim Publikum entschuldigte, sie sei so nervös. Applaus brandete auf, sie sang den Song zu Ende.

Was man gegen Lampenfieber tun kann, weiß Marie Spaemann in Wien. Die klassisch ausgebildete Cellistin spielt mit großen Orchestern, aber auch mit dem Akkordeonisten Christian Bakanic im Duo, sie singt, macht mit ihm und anderen Jazz, Tango und experimentellen, garantiert nicht klebrigen Soul, hat einige Platten in dem Genre veröffentlicht. Und sie betreibt die „Backstage-Wiese“, ein Programm für Musiker und Musikerinnen, Performer und Performerinnen, Rückzugsort nicht nur für die, die unter Lampenfieber leiden.

SZ: Frau Spaemann, wann hatten Sie zuletzt Lampenfieber?

Marie Spaemann: Natürlich vor meinem letzten Konzert.

Kann man daraus schließen, dass Sie immer Lampenfieber haben?

Ein gewisses Lampenfieber ist meistens dabei. Aber das ist auch positiv, wenn es sich um ein gewisses Maß an Stresshormonen im Körper handelt, mit dem ich gut umgehen und das zu einer hohen Performance führen kann.

Weil man sonst völlig unterspannt aufs Podium schlurft?

Genau. Die paar unterspannten Auftritte, die ich in meinem Leben hatte, möchte ich nicht gerne wiederholen.

Wann sind Sie aufgeregter, vor einem klassischen oder einem Jazz-Konzert?

Nach wie vor in der Klassik. Bei meinem letzten großen klassischen Auftritt spielte ich mit dem Beethoven-Orchester Bonn Korngolds Cellokonzert, so etwa mache ich nicht jede Woche, da war die Aufregung natürlich groß. Die Perfektion in der Klassik, die sportliche Vorbereitungsarbeit für einen Auftritt, ist mit nichts vergleichbar.

Weil Profimusiker im Klassikbereich hochgedrillte Perfektionisten sind?

Zu einem gewissen Grad auf jeden Fall. Natürlich reicht es nicht, nur perfekt zu sein, man muss auch etwas zu sagen haben. Aber die Perfektion ist die Grundbasis – und das wird sich so schnell auch nicht ändern.

Dabei gibt es sehr berühmte Beispiele für Musiker, die unter Lampenfieber litten und leiden, Ihr Instrumentenkollege Pablo Casals oder die Pianistin Martha Argerich, die nur noch zusammen mit Freunden auftritt.

Es sind viel mehr, als man weiß, die wirklich mit Lampenfieber zu kämpfen haben. Bei mir selbst war es nie sehr schlimm, aber ich litt lange Zeit, als ich viel auf Tour war, unter Schlaflosigkeit. Da fing ich an, mich mit dem Nervensystem zu beschäftigen. Beim Lampenfieber liegen ja sprichwörtlich die Nerven blank, Cortisol, Adrenalin, der Puls, alles geht hoch. Wenn man darüber mehr weiß und die Tools hat, das zu regulieren, ist man schon ganz gut unterwegs.

Und was sind die Tools?

Es gibt sicherlich viele, in meinem Fall ist der Schlüssel: die Atmung. Gesunde Atmung, die das Nervensystem zur Ruhe bringt. Atmen ist schon deshalb faszinierend, weil wir es ja 24 Stunden lang machen. Das heißt, man braucht gar nichts weiter, selbst wenn der Backstagebereich eine Besenkammer ist. Man kann es immer anwenden.

Also ein paar Mal durchatmen, und es läuft?

Ein bissel Übung braucht’s schon, das wissen wir Musiker. Wenn man regelmäßig bewusst Atempraxis betreibt, lernt man seinen Körper besser kennen. Dann lernt man auch, was eine gesunde Atmung ist. Mehr als die Hälfte unserer Gesellschaft ist von Schnelllebigkeit getrieben und hat eine ganz flache Atmung. Wenn wir lernen, langsamer und tiefer zu atmen und den Atem auf eine gesunde Weise ein Stück weit zu manipulieren, dann haben wir die Hilfe, die wir in Stresssituationen brauchen.

Kommen zu Ihnen nur Schauspielerinnen und Musiker oder auch mal ein Manager, der sich vor einer Präsentation fürchtet?

Ich würde keinen Manager ablehnen, aber irgendwie hat es sich so entwickelt, dass die meisten der Leute, die zu mir kommen, im Performance-Bereich tätig sind. Ganz viele Musiker und Musikerinnen, auch Schauspieler und Schauspielerinnen, und dann auch Menschen an der Grenze, an der es darum geht, wieder gesund zu werden. Ich habe zum Beispiel einige Long-Covid-Sopranistinnen begleitet. Es ist erstaunlich, wie sehr denen, in Zusammenarbeit mit Ärzten, die Atmung geholfen hat.

Sind das Fälle, die so lange keinen Auftritt mehr hatten, dass sie Angst hatten, wieder auf die Bühne zu gehen?

Ja, genau. Ich habe einen Fall, sie musste zurück zu ihren Eltern ziehen, zwei Jahren keinen Auftritt, Ende 20, an der Blüte ihrer Karriere. Brutal. Langsam wird ja Long Covid als Krankheitsbild anerkannt, aber es ist sehr schön, die Eigenermächtigung zu sehen. Sie selbst freizusetzen.

Wie krass sind die Fälle, die zu Ihnen kommen? Sind manche nur genervt von ihren feuchten Händen, oder können manche einfach nicht mehr auf die Bühne?

Ich würde sagen, der krasseste Fall ist der, den ich Ihnen gerade skizziert habe, weil es da um eine chronische Erkrankung geht. Ansonsten ist es so, dass es in der Gesellschaft fast schon normal ist, einen gewissen Level von Anxiety anzunehmen. Aber ist es denn normal, dass wir schon in kürzester Zeit unruhig sind? Jeder Zweite sagt, ja, ich habe dieses Gefühl der Angst, der Daueraufregung. In einem Musikerleben rutscht man da schnell hinein, wenn man mit einem Stück Holz, oder was immer das Instrument ist, allein in einem Hotelzimmer sitzt, wenig Schlaf, wenig Tageslicht, das macht sich im Körper bemerkbar.

Könnte man sagen, dass im Musikbereich etwas stärker zum Ausdruck kommt, worunter die ganze Gesellschaft leidet?

Ja, das kann man so sagen. Vielleicht habe ich gerade da besonders die Lupe drauf, aber es handelt sich natürlich um Menschen, die permanent Höchstleistung auf der Bühne abliefern müssen. Diese Exponiertheit ist vielleicht ein Kondensat dessen, womit die ganze Gesellschaft zu kämpfen hat. Eine Bratschistin, die zu mir kommt, ist gerade im Probejahr, also ein Jahr Dauerdruck. Das haben Leute in anderen Berufen natürlich auch.

Es gibt diverse Studien, die sagen, dass, je nachdem, etwa 90 Prozent aller Profi-Orchestermusiker Lampenfieber haben. Gleichzeitig ist es aber so, dass kaum jemand darüber redet.

Viel zu wenig. Die Hälfte der Leute, die zu mir kommen, sind tatsächlich Profimusiker. In Orchestern. Lampenfieber ist da die eine Sache, die andere ist eine tatsächliche, echte Auftrittsangst. Ein bisschen Lampenfieber, hatten wir ja schon, ist ja auch gut. Aber das ist oft nah beieinander. Wenn es eine echte Auftrittsangst ist, ist man schnell in einen Teufelskreis, in dem die Ängste die Atmung beeinflussen. Atmest du schlecht, erhöht das deinen Puls, die Negativität steigert sich hoch. Daraus auszusteigen, dabei kann ich, glaub ich, ganz gut helfen.

Könnte man nicht den Druck aus dem Betrieb nehmen, so in dem Sinne: Es muss nicht perfekt sein, um großartige Kunst zu sein?

Wenn jemand etwas vermasselt, wird das nicht grundsätzlich negativ vom Publikum aufgenommen. Ich glaube ohnehin, dass sich das etwas wandelt. Unter den großen Professorinnen und Professoren sind inzwischen viel mehr, die aktiv auf der Bühne stehen. Das heißt, die führen diese Leben selbst, sind jünger und können die eigene Erfahrung mitgeben. Da weicht sich langsam etwas auf.

Das heißt, der Hardcore-Akademismus, der ja stark zur Perfektion drängte, geht zurück?

Vielleicht ein Stück weit, das ist meine Hoffnung. Gleichzeitig sehe ich, dass Körperarbeit, Körperbewusstsein in der Ausbildung immer stärker eine Rolle spielen. Und wenn ich auf meinen Körper höre, werde ich mir nicht hundertmal sagen, bitte nicht diese Stelle verkacken. Dann bin ich einfach mehr in meinen Körper, in der Musik, in der Verbindung zum Publikum. Dann kann auch mehr Magie entstehen. Da tut sich schon etwas, aber es ist langsam.

Sie haben sich das Singen praktisch selbst beigebracht?

Ich dachte mir, ich habe schon einmal ein Instrument gelernt, Cello, ich weiß also, wie das geht. Das Lernen. Ich nahm schon ein bisschen Unterricht, aber eigentlich war es so, dass ich das, was ich über das Atmen gelernt habe, auf meinen Gesang anwandte.

Also so, wie Sie Menschen bei der Atmung helfen, lernten Sie etwas über Ihre eigene Stimme?

Absolut. Zuerst half ich mir selbst, dachte gar nicht daran, jemandem helfen zu wollen. Aber je mehr ich das besser verstand, desto mehr lernte ich, dass ich so auch jemandem helfen könnte. Und das wirkte auch wieder zurück.

Eine Schauspielerin erzählte mir einmal, sie schliefe auf der Bühne ein, wenn sie aufgeregt sei.

Dafür habe ich leider keine logische Erklärung.

Andere behelfen sich mit Ritualen. Am Premierentag nackt in einen Fluss springen, immer denselben Mantel tragen. Haben Sie so etwas über das Atmen hinaus?

Wenn die Leute für sich selber herausfinden, was ihnen guttut, ist das wunderbar. Ich bleibe da eher bei meiner täglichen Atemroutine. Die ist für mich wie Zähneputzen geworden. Und bevor ich auf die Bühne gehe, mache ich auch sicherlich noch was. Nackt in einen Fluss springe ich nicht. Aber ab und zu, wenn die Aufregung groß ist, mache ich die erdenden Körperübungen, die mir mein Mann, der Schauspieler ist, gezeigt hat.