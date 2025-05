Von Christiane Lutz

Wann haben Sie zuletzt auf Ihr Telefon geschaut? Vor fünf Minuten? Vor zwei? Lesen Sie diesen Text am Handy? Dann hoffentlich ohne Unterbrechung. Denn: 47 Sekunden, das stand gerade in dieser Zeitung, so lange können wir uns nur noch am Stück auf eine Sache konzentrieren. Ob mit oder ohne Handy. Hibbelige Menschen zahlen daher Unmengen Geld, um sich das Telefon ab- und wieder mehr Ruhe anzugewöhnen, auch Achtsamkeit, Entschleunigung genannt. In der aktuellen Staffel von „The White Lotus“ ist eine Mitarbeiterin des Luxushotels in Thailand ausschließlich dafür angestellt, den reichen, aber gestressten Gästen ihre Endgeräte für die Dauer ihres Aufenthalts abzuknöpfen und wegzuschließen. Es ist kein leichter Job.