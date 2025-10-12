Maria Ressa, Journalistin von den Philippinen, muss häufig die Welt erklären. Sicher auch wieder in Frankfurt auf der Buchmesse, wo sie am 17. und 18. Oktober erwartet wird. In Deutschland fragen sich viele, wie die AfD zu stoppen sein könnte. Maria Ressa hat einen ähnlichen Aufstieg schon im eigenen Land erlebt, nachdem Rodrigo Duterte 2016 an die Macht kam und bis 2022 mit markigen Sprüchen und Brutalität herrschte. Über ihren Kampf gegen Duterte hat Ressa das Buch „How to Stand Up to a Dictator“ geschrieben, das schon 2022 erschien, aber bedrückend aktuell ist.