Mariah Careys "All I Want For Christmas Is You" auf Platz eins

Ganz schön kitschig: Mariah Carey, umringt von Engeln, die "All I Want for Christmas Is You" singen.

1994 veröffentliche Mariah Carey das Album "Merry Christmas". 25 Jahre später landet die Single "All I want vor Christmas" nun auf Platz eins der US-Billboard Charts. Wie die New York Times schreibt, ist es das erste Mal seit 60 Jahren, dass ein Weihnachtslied es an die Spitze der Top 100 schafft. Damals gelang es dem "Chipmunk Song", die Spitze der Charts zu erklimmen.

Für Mariah Carey ist es die erste Nummer eins seit dem Jahr 2008 (damals "Touch My Body") und ihre 19. Top-Platzierung insgesamt. Damit fehlt ihr nur noch eine Nummer eins, um zu den Rekordhaltern - den Beatles - aufzuschließen.

Verantwortlich für den späten Chart-Erfolg sind laut den Recherchen der Times zum einen veränderte Hörgewohnheiten. Die Mehrheit der Menschen konsumiert Musik heute via Streaming - gut für "All I want for Christmas", weil der Song zuverlässig auf von den Diensten kuratierten Weihnachtsplaylists landet. Doch auch Carey und ihre Plattenfirma können sich einen guten Teil des Erfolgs zurechnen. Carey geht seit 2014 jedes Jahr auf Weihnachtstournee. Sony Music veröffentlicht seit Jahren zur Weihnachtszeit extra Content rund um den Song, so etwa ein Kinderbuch, einen Zeichentrickfilm und einen Dokumentarfilm. Zuletzt erschien zum 25. Jubiläum eine Neuauflage des 1994er Albums mit vier Versionen des Songs, auf Youtube wurde eine Version mit unveröffentlichtem Filmmaterial veröffentlicht.