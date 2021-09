Dieses Hippiegirl ist gefährlich: Margaret Qualley (Mitte, mit Lena Dunham und Brad Pitt) in Quentin Tarantinos "Once Upon a Time ... in Hollywood"

Von Annett Scheffel

Ihre Füße kennt jetzt jeder, Quentin Tarantino hat ihnen ein Denkmal gesetzt. In "Once Upon a Time ... in Hollywood" spielt Margaret Qualley das Hippiegirl Pussycat, das beim Trampen in den cremefarbenen Cadillac einsteigt, mit dem Stuntman Cliff alias Brad Pitt durchs San Fernando Valley schwebt. Kaum drin, platziert sie ihre nackten Füße auf dem Armaturenbrett, und der bekennende Fußfetischist Tarantino filmt von außen durch die Windschutzscheibe: Großauftritt für die vielleicht schmutzigsten Fußsohlen der Filmgeschichte.