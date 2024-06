„The Handmaid’s Tale“ in Freiburg

Margaret Atwoods dystopischen Roman „The Handmaid’s Tale“ gibt es nicht nur als Serie, sondern auch als Oper von Poul Ruders. Peter Carp hat die deutsche Erstaufführung in Freiburg inszeniert.

Von Björn Hayer

Man könnte schon all diese Bilder für die Hölle auf Erden halten: verendete Tiere, der Sturm auf das Kapitol, vom Krieg zerbombte Häuser. Nachdem derlei Aufnahmen an einem vorübergerauscht sind, hat der Schrecken im Theater Freiburg noch kein Ende. Basierend auf dem 1985 erschienenen Roman „The Handmaid’s Tale“ (Der Report der Magd) von Margaret Atwood – und im Schatten evangelikaler und islamistischer Fanatiker unserer Tage – entfaltet sich auf der Bühne die Zukunft eines kruden Gottesstaates. Unterworfen werden von ihm vor allem die Frauen. Viele von ihnen haben nach einer atomaren Verseuchung ihre Fruchtbarkeit verloren, sodass jene, die noch Kinder bekommen können, zwangsrekrutiert werden. So wie die Protagonistin Desfred (Inga Schäfer). Wie zahlreiche andere wurde sie von Mann und Kind getrennt, um als „Magd“ ihrem neuen Herrn ein Kind zu gebären.