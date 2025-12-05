Margaret Atwoods Ton ist scharf und pointiert, ihr Verstand messerscharf, und sie hat so viel Humor und Selbstironie wie nicht zu bändigende Locken. Nun hat sie ihre Memoiren geschrieben, nicht zu verwechseln mit einer Autobiografie, das ist ihr wichtig, denn sie schreibt nur auf, sagt sie in Interviews, woran sie sich erinnert. Vielleicht schreibt sie auch nur auf, woran sie sich erinnern möchte.
Memoiren„Tu, was du willst, und leb mit den Konsequenzen“
Lesezeit: 4 Min.
Margaret Atwood erzählt in ihrem neuen Memoir von Männern aus ihrem Leben, von ihren zwei Ehen, ihren viel geliebten und gelesenen Büchern und davon, wie man mit Männern fertig wird, die sich selbst wichtig nehmen.
Von Gabriela Herpell
