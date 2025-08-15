Schafft hier ein Songschreiber den Stagedive ins Literarische? Der Sänger Marco Wanda hat ein Buch darüber geschrieben, wie „Wanda“ zur größten Rockband Österreichs wurde. Eine Begegnung.

Von Marc Baumann

Als man Marco Wanda im Sommer 2025 die Hand zur Begrüßung gibt, fällt einem ein, wann man diesen Mann das letzte Mal berührt hat. Im Frühjahr 2015 nämlich, da half man mit, den auf den Händen des Publikums liegenden Sänger von der Bühne bis zur Theke weiterzureichen. Wo eine Barfrau Schnaps pur in seinen Mund schüttete. Dann hievten die Zuschauer Marco Wanda zur Bühne zurück, stellten ihn halbwegs gerade wieder hin und waren froh, dass er weitersang, ohne umzufallen.