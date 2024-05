Immer mehr Menschen wenden sich von Gotteshäusern ab. Was passiert dann mit den Sakralbauten? Experten schlagen Alarm - und bieten eine ungewöhnliche Lösung an.

Von Gerhard Matzig

Vandalenhaft kann man sich ja mal vorstellen, dass der Dom in Köln gesprengt wird. Damit an gleicher Stelle eine Saunalandschaft samt Paketshop und Tipico-Filiale entstehen kann. Also etwas, das wirklich benötigt wird. Sozialwohnungen wären ebenfalls denkbar. Der Kölner Dom ist ziemlich groß und beinahe 160 Meter hoch. Das gilt, bei einer Zweidrittelhöhe im Vergleich, auch für die Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau.