8. August 2018, 20:35 Uhr Manga "Chiisakobee" Menschlichkeit und Willenskraft

Minetaro Mochizuki kann in seiner Graphic Novel nach dem Roman "Chiisakobee" fast ganz auf erklärende Worte verzichten. Im Mittelpunkt stehen Menschen wie wir: "Die kleine Nachbarschaft".

Von Gottfried Knapp

Spätestens dann, wenn man beim plötzlichen Abbrechen der Erzählung am Ende des ersten Bands eine Art von Schmerz verspürt, wird einem bewusst, wie tief man hineingerissen wurde in die emotionale Atmosphäre, die sich auf den 200 Seiten zuvor zwischen den vom Schicksal zusammengewürfelten Personen entwickelt hat. Der 1957 erschienene Roman "Chiisakobee" von Shuguro Yamamoto ist inzwischen schon mehrmals verfilmt und dramatisiert worden. Nun hat Minetaro Mochizuki, einer der originellsten Erzähler der jüngeren japanischen Manga-Geschichte, die in der Edo-Zeit spielende Erzählung ...