Spielfilm "Maixabel" im Kino:Die Frau, die nicht hassen wollte

Von Karin Janker, Madrid

Noch ehe man dazu kommt, Maixabel Lasa die erste Frage zu stellen, hat sie schon angefangen zu reden. Wie es gehe? Woher man komme? Wie lange man schon in Spanien lebe? Und was heißt eigentlich "Ja" und "Nein" auf Deutsch? Für sie sind das keine Belanglosigkeiten. Die Neugierde sprudelt nur so heraus aus der 71-Jährigen, dabei hat man sich doch für ein Interview über sie und ihre Lebensgeschichte verabredet. Schnell ist klar: Maixabel Lasa ist jemand, der sich über alle Maßen für sein Gegenüber interessiert. Und diese ihre vielleicht hervorstechendste Eigenschaft ist auch der Grund für dieses Treffen in einem Café nahe der spanischen Filmakademie im Zentrum von Madrid.