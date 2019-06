28. Juni 2019, 23:18 Uhr Mailänder Oper Dominique Meyer wird Chef der Scala

Der Direktor der Wiener Staatsoper, Dominique Meyer, wird neuer Intendant der Mailänder Scala. Der Franzose übernehme das Amt an der renommierten Oper im Sommer 2021, erklärte Mailands Bürgermeister Giuseppe Sala nach einer Aufsichtsratssitzung laut italienischer Nachrichtenagenturen am Freitagabend. Bis dahin sei weiter der österreichische Intendant Alexander Pereira im Amt. Meyer werde aber bereits von Mitte kommenden Jahres an zur Scala wechseln. Um Pereira hatte es an der Scala seit Beginn seiner Amtszeit im Jahr 2014 immer wieder Ärger gegeben, sein Vertrag endet im Februar kommenden Jahres. Er hatte zuletzt zum Beispiel ein umstrittenes Sponsoring aus Saudi-Arabien angestrebt.