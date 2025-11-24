Zum Hauptinhalt springen

Maga-BewegungMake Nigeria great again

Lesezeit: 2 Min.

Er hat X nach rechts gerückt: Elon Musk.
Er hat X nach rechts gerückt: Elon Musk. (Foto: Win Mcnamee/Getty Images via AFP)

Eine Transparenzoffensive der Social-Media-Plattform X zeigt, dass Konten vieler US-Patrioten in Osteuropa, Asien, Afrika angemeldet wurden. Alles nur Fakes?

Von Andrian Kreye

Es war als Transparenzoffensive gedacht und ging so richtig nach hinten los. Seit dem vergangenen Wochenende kann man auf Elon Musks Social-Media-Plattform X erkennen, wo ein Konto eingerichtet wurde, egal, was in der Ortsangabe steht. Dazu klickt man auf das Datum der Kontoeinrichtung. Der zuständige Produktmanager bei X, Nikita Bier, verkündete: „Dies ist ein wichtiger erster Schritt zur Sicherung der Integrität des globalen Dorfplatzes.“ Das hat funktioniert, denn so kam nun heraus, dass so manche Patrioten und Influencer der Maga-Front gar nicht in den USA ansässig sind. Ärgerlich für Elon Musk, der trotz seiner getrübten Kumpelei mit Präsident Trump immer noch zu den größten Unterstützern der Rechten in den USA, Großbritannien und Deutschland gehört.

Washington D.C.
:Das Weiße Haus als Lernort

Donald Trump macht im Handumdrehen aus Freunden Feinde und umgekehrt. Der Rest der Welt schaut zu – wie ein aufgeregter Hühnerhaufen.

SZ PlusVon Hilmar Klute

