Zum Hauptinhalt springen

StorysDas ist die Männerliteratur, die es jetzt braucht

Lesezeit: 6 Min.

Der Schriftsteller Tony Tulathimutte (links), geboren 1983 in Springfield, Massachusetts, und der österreichische Autor Clemens J. Setz aus Graz, Jahrgang 1982.
Der Schriftsteller Tony Tulathimutte (links), geboren 1983 in Springfield, Massachusetts, und der österreichische Autor Clemens J. Setz aus Graz, Jahrgang 1982. Staffan Löwstedt/imago, dts/imago

Voller Gewalt, Perversionen, Peinlichkeiten und gleichzeitig das Sensibelste, was es über das Leben im Internet und aktuelle Geschlechterprobleme zu lesen gibt: die sensationellen Erzählbände von Tony Tulathimutte und Clemens J. Setz.

Von Marie Schmidt

SZ bei Google bevorzugen

„Wie viel geheime Arbeit die leblosen Dinge immer verrichten“, ist so eine typische Bemerkung von Clemens J. Setz. Wenn man gerade viel von ihm gelesen hat, fängt man auch so was zu glauben an: dass die Bücher in den Stapeln auf dem Schreibtisch und Nachtkästchen womöglich Signale senden und geheime Verbindungen aufbauen.

Zur SZ-Startseite

Volksbühne Berlin
:Kulturkampf im Wasser

Die Einschüchterungsmaschine: AfD und rechte Medien inszenieren einen Skandal um das Pop-up-Freibad der Berliner Volksbühne.

SZ PlusVon Peter Laudenbach

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite