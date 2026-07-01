Gut ist, was mittelprächtig ist, heißt es im Versicherungswesen und neuerdings auch beim Dating und beim Fußball. Lernen wir jetzt, uns zu entspannen, statt den glänzenden Schein zu wahren?

Von Fernsehsendungen wie „Die Bachelors“ hole ich mir regelmäßig meine kleine Dosis Comic Relief, die heitere Verschnaufpause vom Drama des Lebens. Wiewohl die beiden jungen Herren, Sebastian und Tim, die in der aktuellen Staffel auf RTL wieder Rosen an zahlreiche Teilnehmerinnen verteilen, nicht ausschließlich für Pärchenromantik beim Ziplining und Lebensfreude im Quad sorgen, sondern auch für jede Menge Trubel bei der Wahl ihrer Datingpartnerinnen.