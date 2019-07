© dpa-rufa

Direkt aus dem dpa-Videokanal

Beide Hände fest am Mikroständer und ganz in schwarz gekleidet: Popsänger Wincent Weiss hat am Montag seine eigene Wachsfigur bei Madame Tussauds in Berlin enthüllt - und direkt versucht sein Handy mit dem Gesicht der Figur zu entsperren.