Von Catrin Lorch

Die Petition ist abgelehnt: Mit dieser Entscheidung endete die Sitzung des Wissenschaftsausschusses im Bayerischen Landtag zum Fall der "Madame Soler". Das bedeutet, dass der Streit um das wertvolle Gemälde von Pablo Picasso, das zur Sammlung der Pinakotheken in München gehört, nicht als Raubkunst vor der sogenannten Limbach-Kommission verhandelt wird. Darum hatten die Erben der ursprünglichen Eigentümer, die Nachfahren der jüdischen Bankiersfamilie Paul von Mendelssohn-Bartholdy, in ihrer Petition gebeten. Die Fraktionen der CSU und der Freien Wähler lehnten das Ersuchen gemeinsam ab, begründeten allerdings gleichzeitig eine Initiative, mit der man den Bund in die Pflicht nehmen will, ein verbindliches Raubkunst-Gesetz zu schaffen.