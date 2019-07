1. Juli 2019, 18:37 Uhr Lyrik Stipendium für Àxel Sanjosé

Das mit 6000 Euro dotierte Arbeitsstipendium des Freistaats Bayern für ein literarisches Übersetzungsprojekt geht in diesem Jahr an den Übersetzer und Lyriker Àxel Sanjosé. Mit der Übertragung von Gedichten Joan Maragalls gewähre Sanjosé dem deutschsprachigen Publikum erstmals einen Einblick in das Werk dieses Vaters der modernen katalanischen Lyrik, teilte Kunstminister Bernd Sibler mit.