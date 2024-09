Gastbeitrag von Lutz Seiler

Eine Art von verlegenem Stolz fällt mir ein, wenn ich an meine Aufnahme in den Suhrkamp-Verlag denke, vor 25 Jahren. Ich erlaube mir, mich an zwei winzige Geschichten zu erinnern, die hoffentlich auch etwas über Siegfried Unseld erzählen. Einmal, auf dem Buchmesse-Empfang der FAZ bei Frank Schirrmacher im Herbst 2000, hat Siegfried Unseld versucht, zwei seiner neuen jungen Autoren, nämlich Andreas Maier und mich, bei dem Kritiker Marcel Reich-Ranicki bekannt zu machen, und zwar mit Mitteln der Komödie, das heißt, Siegfried Unseld hat versucht, einen Scherz zu landen, mit unserer Hilfe, in unserem Sinne – auf unsere Kosten, wäre schon zu viel gesagt.