10. September 2018, 20:51 Uhr Lutz-Bacher-Ausstellung in Düsseldorf Reine Spekulation

Lutz Bacher ist die große Unbekannte in der Kunstwelt. Das K21 in Düsseldorf widmet der amerikanischen Künstlerin eine Einzelausstellung.

Von Alexander Menden

Orgelbrausen zerreißt die museale Ruhe der Piazza im Düsseldorfer K21. Bachs Toccata und Fuge in d-moll, fast peinigend laut, erschüttert den glasüberdachten Innenhof. An den Wänden hinter und oberhalb der Neorenaissance-Kolonnade des ehemaligen Ständehauses sind in regelmäßigen Abständen hochpolierte metallene Halbkugeln angebracht. Sie erinnern an den konvexen Spiegel aus van Eycks Arnolfini-Hochzeit. Doch beim näheren Betrachten entpuppen sie sich als 26 Überwachungsspiegel, wie sie in Supermärkten hängen, und beim genauen Hinhören merkt man, dass seltsames Geraschel die Aufnahme der Orgel ...