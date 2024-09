Von Bernhard Heckler

Ein Besuch der neuen Bühnenshow „Funny Times“ von Luke Mockridge in München soll Aufschluss über zwei Fragen bringen, die miteinander zu tun haben. Erstens, wie gut ist ein Comedian, der in den vergangenen Jahren fast ausschließlich wegen seiner Skandale und so gut wie nicht wegen seiner Arbeit besprochen wurde, in seinem Job? Zweitens, diese Frage wirft Mockridge in seinem neuen Programm selbst auf: „Wie bin ich hier gelandet?“