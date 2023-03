Klimaaktivistin Luisa Neubauer bei Protesten in Lützerath.

Jede Firma wäre froh um diese Kundschaft: Eineinhalb Stunden liest Luisa Neubauer in Wiesbaden aus ihrem Buch vor und es konzentriert sich weit mehr als das Potenzial für eine freitägliche Klimademo.

Von Nils Minkmar

Sie schleicht sich auf die Bühne ohne Vorwarnung oder Ankündigung, ohne sich selbst vorzustellen, nimmt in einem der beiden gemütlichen Polstersessel im Oma-Style Platz und beginnt, aus ihrem Buch vorzulesen. Mehr ist auch nicht nötig, denn alle der gut vierhundert Zuschauer, die den Weg in das Wiesbadener Kulturzentrum "Schlachthof" gefunden haben, um diese Lesung, die zugleich der Beginn der deutschen Lesetour ist, kennen die junge Frau in Schwarz. Da sind sie nicht die Einzigen - Luisa Neubauer dürfte, zusammen mit Angela Merkel und Barbara Schöneberger, die bekannteste Frau Deutschlands sein.