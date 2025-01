Von Peter Laudenbach

Wenn das Medium die Botschaft ist, ist das Outfit der Klimaaktivistin Luisa Neubauer auf dem Berliner Presseball bei allem Spiel mit Zweideutigkeiten ziemlich eindeutig: Die Botschaft bin ich. Das schulterfreie schwarze Kleid Neubauers ist auf Brusthöhe mit drei großen Buchstaben geschmückt: „Hot“. Presseball-Fotografen mit Sinn für sexistische Körper-Inszenierungen werden ihre Freude an der plakativen Selbstdarstellung als heiße junge Frau haben. Wie in der Werbung für Konsumartikel ist das mehr oder wenig ironische Spiel mit sexistischen Signalen natürlich ein Aufmerksamkeitsgenerator, oder in der Debilsprache der Werber: der Eyecatcher, um die eigentliche Botschaft an den Endverbraucher zu bringen.