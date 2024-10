Häufig beginnt es mit einem netten Gespräch und vielen Komplimenten. Wenn der Love Scammer das Vertrauen seines Opfers erschlichen hat, bittet er es um Geld. Für einen Flug, eine Operation, eine Gefängniskaution, ein Investment. Irgendwann ist der vermeintliche Lover weg – das Geld sowieso. Love Scammer, auch Romance Scammer genannt, sind das, was man früher Heiratsschwindler nannte, nur mit Internetanschluss. Sie spielen ihren Opfern die große Liebe vor, um sie finanziell auszunehmen. Dafür legen sie sich E-Mail-Adressen, Fake-Profile in sozialen Medien oder auf Datingportalen an, manche hacken Profile von Prominenten. Häufig stehen organisierte Banden dahinter, mehrere Fälle führten zu einem Betrügerring in Nigeria. Immer wieder schicken Betroffene Zehntausende Euro an vermeintlich in sie Verliebte, die sie nie getroffen haben. Allein in Bayern erbeuteten Liebesbetrüger im Internet 2023 mehr als fünf Millionen Euro. Experten gehen davon aus, dass das Dunkelfeld groß, weil die Scham riesig ist. In Martina Hefters nun mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichneten Roman „Hey guten Morgen, wie geht es dir?“ dreht die Heldin den Spieß um: Statt Geld schickt sie dem Love Scammer ihrerseits Lügen.