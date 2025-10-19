Wer die Täter waren, die am Sonntagmorgen über einen Baustellenaufzug in die Apollo-Galerie des Pariser Louvre einstiegen und dort neun historische Schmuckstücke aus der Sammlung von Napoleon III. stahlen, ist am Abend noch nicht bekannt. Ebensowenig, wie ihnen dieser Coup gelingen konnte. Warum hat niemand sie aufgehalten? Und warum nahmen sie offenbar ganz gezielt neun Schmuckstücke mit, darunter eine goldene Kette, eine Brosche und ein Diadem, ließen das spektakulärste Schmuckstück der Sammlung, den 140-Karat-Diamant „Regent“, aber liegen?