Von Tobias Kniebe

Wenn man Louise Fletcher würdigen will, die am Freitag im Alter von 88 Jahren in ihrem Haus in Südfrankreich gestorben ist, dann vielleicht einmal nicht mit drei Lebensdaten und zwei Zitaten und dem Hinweis, dass sie auch in der "Star Trek"-Serie "Deep Space Nine" mitgespielt hat. Vielleicht nimmt man besser ihre berühmteste Rolle noch einmal in den Blick, mit der sie 1976 den Oscar gewann, der sie im Grunde nie wieder entkam: die Oberschwester Mildred Ratched in "Einer flog über das Kuckucksnest".