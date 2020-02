Wenn eine neue Verfilmung von "Little Women" in die Kinos kommt, kann die Begeisterung in Deutschland mit der amerikanischen nicht mithalten. In den USA haben Leser und vor allem Leserinnen einen sehr viel tieferen Bezug zu dem Jugendbuch-Klassiker von 1868. Greta Gerwigs jetzt für sechs Oscars nominierter Film ist die vierte Verarbeitung des Romans von Louisa May Alcott fürs Kino. "Little Women" (deutsch: "Betty und ihre Schwestern") hat Autorinnen wie Gertrude Stein oder Susan Sontag beschäftigt. Ohne das Vorbild der Romanfigur Jo wäre sie nie Schriftstellerin geworden, sagte Sontag einmal. Die Regisseurin Greta Gerwig sagt, sie könne sich an keine Zeit in ihrem Leben erinnern, in der sie "Little Women" nicht wiedergelesen habe.