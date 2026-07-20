Der peinlichste Moment bei diesem WM-Finale? War nicht der Auftritt der Dad Bods Ronaldinho und Ronaldo in bunten Trainingsanzügen – zusammen mit Madonna für mehr Spaß in Pflegeeinrichtungen werbend – sondern die Ankunft des Pokals. Eigentlich wäre das Tragen dieser Trophäe eine schöne Ruhestandsaufgabe für die beiden Legenden gewesen, stattdessen sah man, wie seit 2010 immer, nur zwei Buchstaben: LV. Ein „Trunk“, also ein Koffer mit goldenen Ecken, dem berühmten Louis-Vuitton-Monogramm und einem handgeklöppelten Innenleben wurde ins Stadion getragen wie ein Heiligenschrein. Sodann dramatisch geöffnet, um den Blick auf die Reliquie freizugeben.