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WM-FinaleDa ist das Ding

Lesezeit: 2 Min.

Goldene Trophäe im Köfferchen mit Goldecken: Der „Trunk“ vom Luxuskonzern Louis Vuitton mit dem WM-Pokal.
Goldene Trophäe im Köfferchen mit Goldecken: Der „Trunk“ vom Luxuskonzern Louis Vuitton mit dem WM-Pokal. FLORENCIA TAN JUN/Getty Images via AFP

Gewinner reisen mit Louis Vuitton? Der WM-Pokal im Köfferchen der Edelmarke zeigt: Die Illusion von Luxus muss für die abgestumpften Konsumenten immer monumentaler inszeniert werden.

Von Julia Werner

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Der peinlichste Moment bei diesem WM-Finale? War nicht der Auftritt der Dad Bods Ronaldinho und Ronaldo in bunten Trainingsanzügen – zusammen mit Madonna für mehr Spaß in Pflegeeinrichtungen werbend – sondern die Ankunft des Pokals. Eigentlich wäre das Tragen dieser Trophäe eine schöne Ruhestandsaufgabe für die beiden Legenden gewesen, stattdessen sah man, wie seit 2010 immer, nur zwei Buchstaben: LV. Ein „Trunk“, also ein Koffer mit goldenen Ecken, dem berühmten Louis-Vuitton-Monogramm und einem handgeklöppelten Innenleben wurde ins Stadion getragen wie ein Heiligenschrein. Sodann dramatisch geöffnet, um den Blick auf die Reliquie freizugeben.

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