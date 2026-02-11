„Ich habe kürzlich einen Aids-Test gemacht.“ Das Publikum lacht, noch zögerlich, es ist der erste der Satz des Abends, noch nicht mal ein Witz, aber das Thema schon mal vielversprechend unangenehm. „Ich hatte zwar schon ewig keinen Sex mehr, aber ich wollte in diesen Zeiten einfach mal wieder eine gute Nachricht hören.“ Lauteres Lachen, ein Reflex, da ist er wieder, Louis C. K., der unattraktive Clown, dem in Houellebecqs Kampfzone die Waffen fehlen, der einsame Komiker, der auf diesem erbarmungslosen Dating-Markt da draußen eh keine Chance hat. Sein Verweis auf „diese Zeiten“ öffnet nebenbei zart die Möglichkeit, dass sein neues Programm nicht nur Alltagserfahrungen thematisiert, sondern universeller angelegt ist. Früher – und vielen im Hammersmith Apollo in London geht es an diesem Abend Anfang Februar darum: um früher – hat er den Zeitgeist gut geröntgt in seinen Anekdoten. Allerdings wurde irgendwann jede noch so nebensächliche Äußerung von ihm als scharfe Analyse der politischen und sozialen Verhältnisse interpretiert, ob sie wollte oder nicht (vgl. Harald Schmidt).