Von Andrian Kreye

Lou Donaldson ist tot, der Saxofonist und Songschreiber, der den Modern Jazz mit dem Blues in die Jukeboxes und Hitparaden brachte. In einer Zeit, als seine Weggefährten die Nervosität und Energie des Bebop auf die Lässigkeit des Hardbop herunterkühlten, brachte er das Fingerschnippen und Mitwippen zurück in die Clubs und mit seinen Platten für das Blue-Note-Label in die Hitparaden. Das war allerdings nicht mehr die Tanzfröhlichkeit aus der Swing-Ära. Donaldson nahm in den späten Fünfzigerjahren schon die Schärfe einer Musik voraus, die James Brown dann in der politischen Wut des Funk als Genre etablierte.