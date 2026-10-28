In Italien gilt man mit 60 als alt, hier in Großbritannien schon mit 47. Für die Senioren des Landes gibt es die Zeitschrift „The Oldie“, die auf das Ende vorbereitet und nebenbei erotische Fantasien der Brexit-Rentner verrät.

Dieser Tage lag eine größere Sendung in unserem Briefkasten, und ich ging davon aus, dass es das Prospect-Magazin sein musste, dessen treuer Leser ich bin, seitdem ich ein Probeabo zu kündigen vergessen habe. Ich entfernte den Papierumschlag und sah, dass es eine andere, mir unbekannte Zeitschrift war: The Oldie. Auf das Cover war ein altes Schwarz-Weiß-Foto von der jungen Diana Rigg aus „Mit Schirm, Charme und Melone“ gedruckt. Noch bevor ich zum Inhaltsverzeichnis vorstoßen konnte, in dem Texte über Frank Sinatra, Omar Sharif, Buzz Aldrin oder Peter Frampton angekündigt wurden, bat mich eine ganzseitige Anzeige, ich solle doch bitte „Marie Curie Will Talk“ googeln. Das tat ich und fand eine Seite, die mir beim Erstellen meines Testaments helfen wollte.