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London CallingDer lange Lauf in die britische Seele

Lesezeit: 3 Min.

Hold my Dino: Teilnehmer des Bacchus Wine Marathon.
Hold my Dino: Teilnehmer des Bacchus Wine Marathon.
Martin Wittmann

Beim Bacchus Wine Half Marathon in den Hügeln von Surrey muss man betrunken sein – und ohne absurde Kostümierung fühlt man sich leicht mal nackt.

Von Martin Wittmann

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Vielleicht wäre Caesar der Messerattacke entkommen, wenn er schon damals diese neuen Turnschuhe mit den dicken Sohlen getragen hätte, frage ich mich am luftfeuchten Sonntagvormittag, wie ich da einigermaßen gerädert in den sonnigen Weinhügeln Surreys stehe, einen Becher Roten und ein Stück Cheddar in der Hand, während links ein Paar aus Speck und Spiegelei und rechts ein pinker Power Ranger vorbeilaufen, die allerdings keine Chance haben gegen den Mann in Toga und Lorbeerkranz, der jetzt, gegen Ende dieses wirklich langen Satzes, schon außer Sichtweite ist.

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London Calling
:Es endet immer mit Frittiertem

Jeden Tag machen in Großbritannien zwei Pubs zu. Und mit jeder Schließung verschwindet eine schreckliche Speisekarte. Als Erwachsener, der dort seinen Kindheitstraum leben darf, muss man sagen: Schade.

Von Martin Wittmann

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