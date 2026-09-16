Vielleicht wäre Caesar der Messerattacke entkommen, wenn er schon damals diese neuen Turnschuhe mit den dicken Sohlen getragen hätte, frage ich mich am luftfeuchten Sonntagvormittag, wie ich da einigermaßen gerädert in den sonnigen Weinhügeln Surreys stehe, einen Becher Roten und ein Stück Cheddar in der Hand, während links ein Paar aus Speck und Spiegelei und rechts ein pinker Power Ranger vorbeilaufen, die allerdings keine Chance haben gegen den Mann in Toga und Lorbeerkranz, der jetzt, gegen Ende dieses wirklich langen Satzes, schon außer Sichtweite ist.