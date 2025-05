Lola-Preisverleihung:Ein bescheidener Gewinner und ein Moment tiefer Trauer

Von Christian Mayer

Wer schon einmal ein großes Geburtstagsfest gefeiert hat, mit nicht ganz uneitlen Gästen, die alle gesehen und gewürdigt werden wollen, weiß genau: Da braucht es einen, der die Fäden zusammenhält. Der mit Charme und sanfter Strenge auf die emotionalen Höhepunkte zusteuert, aber sich nicht selbst ständig in den Mittelpunkt stellt. Der die anderen im Saal glänzen lässt, selbst wenn manche zu länglichen Ausführungen neigen oder sich vor Aufregung verheddern. So einer ist der Schauspieler und Musiker Christian Friedel – eine Idealbesetzung für die Jubiläumsgala aus Anlass des 75. Deutschen Filmpreises im Theater am Potsdamer Platz in Berlin.