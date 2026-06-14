Paris sieht mal wieder umwerfend aus, und auch Sophie Marceau ist hinreißend schön und sexy, was keine Nebensächlichkeit ist in einem Film, in dem es ums Älterwerden geht. Die Schauspielerin, die 1980 als 14-Jährige mit „La Boum – Die Fete“ zahllosen Teenagern den Kopf verdrehte, die als „Bondgirl“ 007 die Schau stahl und das leibliche Vorbild für die Büste der französischen Nationalfigur Marianne wurde, spielt in „Lol 2.0“ eine Frau Mitte fünfzig, die erfahren muss, dass sie Großmutter wird. Wie schrecklich! Schließlich wollte Anne nach Jahren der Ehe und Kindererziehung endlich ihre Unabhängigkeit genießen.