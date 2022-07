"Special" von Lizzo:Körperfeier in Aperol-Spritz-Dur

Großes Grrrl, kleine Welt: Lizzo bei einem Auftritt in New York.

Von Joachim Hentschel

Das grollende, zähnefletschende, dreifach aufeinandergekrachte R kann man natürlich nicht hören, wenn man "Grrrls" lexikalisch korrekt ausspricht, den Titel von Lizzos vorletzter Single. Aber man sieht es, und ums Sehen geht es ja sehr oft und viel in ihrem Werk. Um die visuelle Überrumpelung, die Highlights und Extremreize. Um den herrlichen, selbstverständlich nur von alten (und nicht mal unbedingt weißen) Spießern beklagten Pseudowiderspruch, dieses grandiose Paradox: In der Musik der Künstlerin Lizzo wird zwar allen ständig gesagt, beteuert und zugesprochen, es mache überhaupt keinen Unterschied, wie sie aussähen und warum. Während es gleichzeitig doch so eminent wichtig und für die Musik bedeutsam ist, dass sie selbst als derart gewaltige, göttliche und in vielen Augen sicher auch einschüchternde Gestalt auf die Bühne tritt.