5. Februar 2019, 18:52 Uhr Livemusik Das große Aufmucken

Wie sich das Heppel & Ettlich zur spannenden Pop-Bühne aufschwingt

Von Michael Zirnstein

Selbst in Kanada machte sich Marcus Grassl für die Münchner Pop- Szene stark. Als er dort bei einer achtmonatigen Auszeit erfuhr, dass Radio M 94,5 die UKW-Frequenz verlieren würde, stellte er ein Video ins Internet. Da erzählt er auf einer verschneiten Straße Montreals, wie er im Autoradio nach der Frequenz suchte, jedes Mal wenn er als junger, musikbegeisterter Kerl aus Niederbayern in die Stadt fuhr, und wie wichtig es später war, dass all seine Bands von Missent To Denmark bis Aloah Input dort zum ersten Mal on air gingen. Es hat nichts geholfen, aber zurück in München hat Grassl nun selbst mehrere Plattformen, die Musikwelt hier besser zu machen. Er organisiert Tourneen für die Künstler des Labels Trikont, engagiert Bands für den Club Rote Sonne und ist nun mitverantwortlich für das Konzertprogramm im neuen Heppel & Ettlich, das sich auch dank ihm zu einer der spannendsten Pop-Bühnen der Stadt aufschwingt.

Es war schon ein tolles Sammelsurium, das Henry Heppel und Wolfgang Ettlich in ihren Schwabinger Laden gepackt haben. Wegen dieses guten Geistes sollte der Name auch bleiben, denn "der Wolle hat das super gemacht, seine Bühne für das Andersartige", sagen seine langjährigen Mitarbeiter Mario Lehlbach und Birgit Widhopf. Sie haben den Laden überm Drugstore vor fünf Monaten übernommen, als Ettlich ein paar Ecken weiter die Kneipe Neukölln aufmachte. "Die 68er waren Sammler, wir haben viel von dem alten Inventar dem Neukölln untergejubelt", sagt Lehlbach, und so haben sie auch das Programm gelüftet vom "Kleinkunstbühnenmuff" - auch im Pop. Die neuen Betreiber, er 30, sie 44, buchen selbst Musiker, die sie schätzen, und sie arbeiten weiter mit den feinen Agenturen wie Club 2, Target oder Schoneberg und Labels wie Grand Hotel van Cleef zusammen. Aber Lehlbach wollte unbedingt den ehemaligen Heppel-Techniker Grassl dabeihaben und rief ihn in Kanada an: "Marcus, komm zu uns!" Der 36-Jährige ist prima vernetzt, er spielt seit zwölf Jahren in einflussreichen Bands, hat als Musikjournalist bei Zündfunk und On3 gearbeitet, auch aus Montreal bringt er Inspiration mit: In der dortigen Do-it-yourself-Szene schätzte er die Vielfalt und das Direkte, quatschte Leute in Clubs an, die dort hinter der Theke arbeiteten, obwohl sie als Künstler in den Top Ten waren. So einen schnellen Draht hat er etwa zu Ben Shemie, den er mal in einer Bar traf. Als er vor drei Wochen erfuhr, dass der Sänger der Artrock-Größe Suuns bei einem Festival in der Schweiz auftreten sollte, meldete er sich bei ihm: "Cool, dass du da bist, willst du nicht auch bei uns spielen?" Will er, und so teilt Shemie sich am 9. Februar die Bühne mit der Münchner Synthie-One-Man-Band Persona von Constantin John (Le Millipede). Einige solcher kaum bekannten Namen hinter ruhmreichen Projekten tauchen im Programm auf, oft solo, weil sich dafür die Größe des quadratischen Raumes von 80 (bestuhlt) bis 130 Gästen hervorragend eignet: Daniel Knox aus Chicago (7. Februar), der Piano spielt, "das sich wie ein müdes Tier durch die Akkorde bewegt", hat mit Rufus Wainwright und dem Filmer David Lynch gearbeitet, Jarvis Cocker von Blur hat auf einem seiner Album gesungen. Oder Owen Ashworth, einst ein Indie-Liebling mit dem Electro-Projekt Casiotone for the painfully alone, ehe ihn 2010 ein Hörschaden zwang, leisere Musik zu machen - der Beginn von Advance Base (16. Februar). Jan Plewka hat sich zwar auch bereits mit Solos wie seiner Rio-Reiser- Gala einen Namen gemacht, von denen er ein Best-of im Heppel gibt (7. April), ist aber auch noch der exzentrische Frontmann der Deutsch-Grunge-Helden Selig.

"Anspruch" muss die Musik haben, sagt Grassl, der mit dem Kreuz-und-quer-Folk von Aloah Input das Genre "New Weird Bavaria" begründete - so wie Lingby aus Köln mit ihrem Waldhorn-Pop eine interessante Nische gefunden haben (8. März). Den Anspruch definieren kann er kaum - "der Künstler muss halt etwas zu sagen haben". Bei seinem anderen Auftraggeber Trikont wird er da leicht fündig, er hat die Plattentaufen von Keglmaier (30. März) und Maxi Pongratz von Kofelgschroa (25. Mai) ins Haus geholt. Für die Szene ist das eine Rückkehr nach Schwabing, die Künstler, sagt er, freuen sich, endlich wieder in dem Viertel spielen zu können. Das Heppel sei eine "absolute Möglichkeit, wir sind jung, haben Ideen, aber ohne Förderung wird's auf lange Sicht schwierig". Mit Lehlbach wünscht er sich von der Stadt eine "Programmförderung, eine Art Grundeinkommen" über einzelne bezuschusste Reihen wie sein "Alien Puzzle" mit den findigen Notwist-Musikern hinaus. Er kämpft schon wieder für die Szene.

Pop-Konzerte im Heppel & Ettlich, u.a. Ben Shemie, Sa., 9. Feb., 20 Uhr, Feilitzschstraße 12