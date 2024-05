Von Jürgen Schmieder

Nun soll es also das Volk richten, und das Volk ist empört. Jeder, der in den vergangenen Jahren versucht hat, eine Eintrittskarte für ein Konzert in den USA (und nicht nur dort) zu kaufen, dürfte erlebt haben, wovon das US-Justizministerium in der Klage gegen Konzertveranstalter Live Nation und dessen Tochterfirma Ticketmaster berichtet: Kunden zahlen nicht nur fürs Ticket selbst, sie legen sehr viel Geld für andere Sachen hin. "Dazu gehören, unter anderem: Ticketgebühren, Zahlungsabwicklungsgebühren, Servicegebühren, Bearbeitungsgebühren, Platinumgebühren, Versandgebühren, Gebühren pro Bestellung", heißt es in der 128 Seiten starken Klageschrift, die der SZ vorliegt.