27. August 2018, 19:01 Uhr Lithografietage Gewässert, geschliffen, gemalt, gedruckt

Fünf Tage lang lädt das Künstlerhaus am Lenbachplatz zu Ausstellungen, Vorträgen, Exkursionen und Demonstrationen rund um die Lithografie ein

Von Evelyn Vogel

"Einmal", sagt Franz Hoke, "hat jemand sogar mit Pommes Frittes gezeichnet". Das sei zwar ganz schön ungewöhnlich gewesen, erzählt der Leiter der Lithografiewerkstatt im Künstlerhaus am Lenbachplatz, "aber es hat funktioniert". Seit dreieinhalb Jahren betreut Hoke die Werkstatt. Auch an Lippenstift als Zeichengerät kann er sich erinnern. Doch derart ausgefallene Dinge kommen nicht alle Tage zum Einsatz. In der Regel sind es Kreiden und Stifte, "Hauptsache sie sind fetthaltig", erklärt Hoke.

Schon mancher, der zu später Stunde an der Ecke Maxburg-/Herzog-Max-Straße vorbeikam, hat einen neugierigen Blick durch die großen, hell erleuchteten Rundbogenfenster in die Lithografiewerkstatt geworfen. Ganz besonders die Stipendiaten aus aller Welt, von denen vier bis fünf pro Jahr regelmäßig zu Gast sind und gleich neben der Werkstatt auch wohnen dürfen, schätzen es, wenn sie bis spät in die Nacht arbeiten können, ohne dass ein Betriebsschluss ihren künstlerischen Arbeitseifer unterbricht. Überall liegen und stehen Druckplatten aus hellem Kalkstein. Schon die kleineren, etwa 20 mal 20 Zentimeter großen Steine sind ganz schöne Brocken. Zwischen sieben und zehn Zentimeter müssen die Platten dick sein, damit sie beim Drucken nicht brechen. Die großen bringen deshalb auch leicht 350 bis 400 Kilogramm auf die Waage. Allein beim Versuch, so ein Trumm anzuheben, scheitert der Laie. Hoke lacht, bis zu einem gewissen Gewicht komme es nur auf die Technik an. Doch für die richtig schweren Steine gibt es auch spezielle Hebestapler.

Ein Werk von Julia Ivaskeviciute aus Litauen. (Foto: Künstlerhaus)

Mehrere beeindruckend alte gusseiserne Pressen sind der Stolz der Werkstatt. "Die sind mehr als 100 Jahre alt und funktionieren immer noch", sagt Hoke. "In den USA werden die Maschinen sogar noch hergestellt." Und mit Bedauern in der Stimme setzt er hinzu: "Obwohl die Lithografie in München erfunden wurde und der beste Stein für die Druckplatten gerade mal zwei Stunden entfernt in Solnhofen gebrochen wird, findet die Technik mittlerweile überall auf der Welt mehr Beachtung als hier."

Tatsächlich war es der studierte Rechtswissenschaftler, Theaterschriftsteller, Sänger, Musiker und Komponist Alois Senefelder, der 1798 in München erstmals mit Hilfe von fetthaltigen Kreiden und einem Ätzverfahren auf glatt polierten Kalksteinen gedruckte bildhafte Blätter herstellte. Zu den ersten Vervielfältigungen zählten Notenblätter, die, wie Senefelder festhielt, "wegen der Schönheit und Deutlichkeit der Schrift, wegen der Glätte des Druckes auf dem Papier und der überraschenden Wohlfeilheit" Aufmerksamkeit erregten.

Viele internationale Künstler stellen bei den Lithografietagen im Künstlerhaus aus, darunter Andrey Yaroshevich aus Russland. (Foto: Künstlerhaus)

Damals wurde ein Stein, der immer aufwendig gewässert und geschliffen werden muss, bis er zum Einsatz kommt, bis zu 10 000 Mal benutzt. Heute sei das kaum mehr möglich, sagt Hoke. Gedruckt wurde und wird auf Papier, Karton, Stoff, Blech, Glas und Porzellan. Die ganze Plakatkunst wäre ohne die Lithografie nicht denkbar. Der Druck ist seitenverkehrt, bei Farbe wird das Motiv "zerlegt", für jede Farbe gibt es einen Stein. Doch die Steine sind diffizil, Luft und Feuchtigkeit müssen stimmen, damit der Lithograf wirklich hervorragende Ergebnisse erzielen kann.

Auch für Vermessungsämter wurde die Lithografie enorm wichtig, um Karten zu vervielfältigen. Noch heute liegen im Münchner Vermessungsamt um die 26 000 Drucksteine im sogenannten "Steinkeller". Anlässlich der Lithografietage, die nun fünf Tage lang im Münchner Künstlerhaus stattfinden, werden dort Lithografien von Alois Senefelder ausgestellt. Im Künstlerhaus gibt es gleich mehrere Ausstellungen, eine, die dem emeritierten Münchner Lithografieprofessor Karl Imhof gewidmet ist, eine, in deren Mittelpunkt estnische Lithografen stehen, und eine, die aus einem internationalen Wettbewerb hervorgegangen ist. Hier werden am Samstag drei Preise vergeben, über die eine Jury entscheidet.

Dem deutschen Lithografiekünstler Karl Imhof ist eine Retrospektive gewidmet. (Foto: Künstlerhaus)

Längst hat das Flachdruckverfahren des Offsetdrucks, der sich aus der Lithografie entwickelt hat, diese abgelöst. Die alte Steindrucktechnik gilt heute nur noch als künstlerische Disziplin. Wobei viele Künstler mit erfahrenen Lithografen zusammenarbeiten. Als Ausbildungsberuf gibt es den Lithografen nicht mehr, einer der Vorträge bei den Lithotagen ist deshalb der Überlegung gewidmet, wie man die Tradition am Leben erhalten und fortsetzen kann. Eine Anerkennung hat die Lithografie auf alle Fälle schon mal erhalten: Auf Beschluss der deutschen Unesco-Kommission wurden die "künstlerischen Drucktechniken des Hochdrucks, Tiefdrucks, Flachdrucks, Durchdrucks und deren Mischformen" im März 2018 in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen.

Internationale Lithografietage, Mi., 29. Aug., bis So., 2. Sep., 10 bis 19 Uhr, Künstlerhaus, Lenbachplatz 8, www.lithotage.de