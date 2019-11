Die von Skandalen erschütterte Schwedische Akademie vergab in diesem Jahr zwei Preise an Literaten. Die Auszeichnung für Peter Handke machte Literatur zum Politikum.

Detailansicht öffnen Der österreichische Autor Peter Handke erhält den Literaturnobelpreis 2019. (Foto: Regina Schmeken)

Der Literaturnobelpreis für das Jahr 2019 war von dem Skandal überschattet, der im Vorjahr die Schwedische Akademie erschüttert hatte. Korruptionsvorwürfe, Toleranz gegenüber sexuellen Übergriffen und der Verdacht, bei früheren Entscheidungen sei die Geheimhaltungspflicht verletzt worden, hatten im Zentrum gestanden. Die Akademie betrieb ein katastrophales Krisenmanagement, zwang ihre Ständige Sekretärin zum Rücktritt und ließ, weil nicht mehr beschlussfähig, den Nobelpreis des Jahres 2018 ausfallen. Zugleich war sie nach der Zuwahl neuer Mitglieder und eines Beratungsgremiums darauf fixiert, den Schein der Kontinuität zu wahren. So gab sie, statt die Leerstelle einer Nicht-Vergabe in die Annalen des Nobelpreises eingehen zu lassen, am 10. Oktober 2019 die Vergabe von gleich zwei Literaturnobelpreisen bekannt. Den nachgetragenen für das Jahr 2018 sprach sie der polnischen Schriftstellerin Olga Tokarczuk zu, den Nobelpreis 2019 dem österreichischen Schriftsteller Peter Handke.

Detailansicht öffnen Der in Bosnien geborene Schriftsteller Saša Stanišić nutzte seine Dankesrede zum Deutschen Buchpreis auf der diesjährigen Buchmesse in Frankfurt zu einer scharfen Attacke auf die Schwedische Akademie und auf Peter Handke. (Foto: Gerhard Leber/imago)

Die Entscheidung für zwei europäische Autoren mochte die Akademie als Beitrag zur Selbstreflexion Europas im Zeichen der Krise seiner Institutionen und seiner internen Polarisierung gemeint haben. Sie mag gehofft haben, damit zur eigenen Konsolidierung beizutragen. Olga Tokarczuk steht mit ihrem Werk, zumal dem aktuellen Epos "Die Jakobsbücher" über den Sektenführer Jakob Frank im 18. Jahrhundert, für eine Literatur, die den historischen Erzählungen des Nationalismus im eigenen Land ins Wort fällt. Und die ersten Kommentare zur Wahl Handkes ließen am literarischen Rang seines Werkes, das innerhalb der Nachkriegsliteratur einen eigensinnigen, aus dem Siegeszug konventioneller Romanformen ausscherenden Sonderweg geht, keinen Zweifel. Es zeigte sich aber rasch, dass die Akademie mit ihrer im eigenen Interesse getroffen Doppelentscheidung den Autoren das Risiko einer geteilten, schlimmstenfalls asymmetrisch verteilten Aufmerksamkeit zugemutet hatte. In Deutschland umspielte Olga Tokarczuks "Die Jakobsbücher" sechs Wochen nach ihrer Wahl bei Amazon den Verkaufsrang 3000, im gleichen Zeitraum häuften sich die internationalen Kommentare über Peter Handke, dessen Schriften über Jugoslawien in den Neunzigerjahren im Antiquariatshandel eine rasche Preissteigerung erlebten. Nur von diesen Schriften, in denen er "Gerechtigkeit für Serbien" forderte, sowie vom Treffen Handkes mit dem Führer der bosnischen Serben, Radovan Karadžić, im Dezember 1996 - und von seinem Auftritt beim Begräbnis des vom UN-Tribunal wegen schwerster Verbrechen verurteilten Slobodan Milošević im März 2006 war fortan die Rede.

Detailansicht öffnen Nachträglich mit dem Literaturnobelpreis 2018 ausgezeichnet: die polnische Autorin Olga Tokarczuk. (Foto: Agencja Gazeta/REUTERS)

In Deutschland nutzte der 1978 im bosnischen Višegrad geborene und dort aufgewachsene Schriftsteller Saša Stanišić seine Dankesrede zum Deutschen Buchpreis für sein Buch "Herkunft" zu einer scharfen Attacke auf die Akademie und auf Handke: "Dass ich hier heute vor Ihnen stehen darf, habe ich einer Wirklichkeit zu verdanken, die sich dieser Mensch nicht angeeignet hat, die aber in seine Texte der Neunzigerjahre hineinreicht. Und das ist komisch, finde ich. Dass man sich die Wirklichkeit, in der man behauptet, Gerechtigkeit für jemanden zu suchen, so zurechtlegt, dass dort nur noch Lüge besteht. Das soll Literatur eigentlich nicht." Zugleich feierte Stanišić Olga Tokarczuk als Repräsentantin einer "Literatur, die alles darf und alles versucht, auch gerade im politischen Kampf mittels Sprache zu streiten".

Es gelang Ende Oktober dem Suhrkamp Verlag mit einer Dokumentation zu den einschlägigen Schriften und Interviews Handkes zwar, Falschaussagen wie die zu korrigieren, er habe sich dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag als Entlastungszeuge für den Angeklagten Milošević zur Verfügung gestellt. Es konnte dem Verlag aber nicht gelingen, die - in inneren Widersprüchen voranschreitende - Annäherung Handkes an den serbischen Nationalismus zu bestreiten. Peter Handke selbst zog sich, statt seinerseits einen Rückblick auf seine Schriften zum Zerfall Jugoslawiens und zu den Balkankriegen zu werfen, in die Unbelangbarkeit des Dichters zurück und beantwortete Nachfragen unwirsch mit der Bemerkung, er komme von Tolstoi, von Homer und Cervantes her. So gilt für die Nobelpreisverleihung am 10. Dezember in Stockholm der Handke-Titel "Immer noch Sturm".

Lothar Müller ist Literaturredakteur im Ressort Feuilleton der SZ.