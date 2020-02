Der Deutsche Literaturfonds lobt in diesem Jahr zum ersten Mal den "Großen Preis des Deutschen Literaturfonds" aus. Der Preis ist mit 50 000 Euro dotiert und "wird für ein herausragendes literarisches Gesamtwerk unter Berücksichtigung des aktuellen Buches vergeben", wie es in den Vergabestatuten heißt. Der Preis löst damit den "Kranichsteiner Literaturpreis" ab, den der Literaturfonds seit 1983 vergeben hat. Der Deutsche Literaturfonds ist ein eingetragener Verein zur Förderung der deutschen Literatur, der außer dem "Großen Preis" noch den Paul-Celan-Preis, das New York- und das London-Stipendium und Stipendien für Autoren und Übersetzer vergibt. Im Jahr 2019 schüttete er knapp eine Million Euro aus.