5. August 2019, 18:49 Uhr Literaturfest Autoren stehen fest

Zehn Jahre Literaturfest München, 60 Jahre Münchner Bücherschau - in diesem Herbst gibt es einiges zu feiern. Beim Jubiläumsfest "Books For Future" am 16. November in der Muffathalle soll das auch geschehen. Auch die Namen der anreisenden Autoren stehen nun fest; am 1. Oktober wird dann das endgültige Programm für die Festwochen vom 13. November bis 1. Dezember vorgestellt. Demnach werden beim Forum-Autoren, von Ingo Schulze unter dem Motto "Einübungen ins Paradies" kuratiert, unter anderen Salman Rushdie, Frank Witzel, Dzevad Karahasan und Judith Schalansky erwartet. Im Literaturhaus sind überdies Valeria Luiselli, Riad Sattouf und Lady Bitch Ray zu Gast. Die Bücherschau wartet diesmal mit einem eigenen Motto auf ("Das schöne Mysterium") - und mit Autoren wie Hanns-Josef Ortheil, Ilija Trojanow und Nora Bossong.