Wolfram Weimer, der Staatsminister für Kultur und Medien, ließ sich nicht lumpen und versicherte in einer kurzen Botschaft, dass der Bund den geplanten Bau „gerne“ unterstütze, „um diesen einzigartigen Literaturstandort in unserem Land nachhaltig zu stärken“. 44 Millionen Euro, keine Kleinigkeit für die Kultur, stellen der Bund und das Land Baden-Württemberg zur Verfügung, damit das Deutsche Literaturarchiv in Marbach am Neckar den dringend benötigten Neubau errichten kann.