Zum Hauptinhalt springen

Literaturarchiv MarbachBloß nicht wie in Stuttgart

Lesezeit: 5 Min.

Sandra Richter, Leiterin des Marbacher Literaturarchivs, bekommt einen Neubau.
Sandra Richter, Leiterin des Marbacher Literaturarchivs, bekommt einen Neubau. Fabian Sommer/picture alliance/dpa

44 Millionen Euro soll der Neubau des Deutschen Literaturarchivs kosten. Man könnte sich für die Kultur im Land freuen – hätte Wolfram Weimer nicht fast gleichzeitig den Umbau der Nationalbibliothek in Leipzig gestrichen.

Von Willi Winkler

Wolfram Weimer, der Staatsminister für Kultur und Medien, ließ sich nicht lumpen und versicherte in einer kurzen Botschaft, dass der Bund den geplanten Bau „gerne“ unterstütze, „um diesen einzigartigen Literaturstandort in unserem Land nachhaltig zu stärken“. 44 Millionen Euro, keine Kleinigkeit für die Kultur, stellen der Bund und das Land Baden-Württemberg zur Verfügung, damit das Deutsche Literaturarchiv in Marbach am Neckar den dringend benötigten Neubau errichten kann.

Zur SZ-Startseite

Literatur
:Was haben wir einander zu sagen?

In diesem Frühjahr erscheinen brillante Debüts: Die junge Literatur wendet sich ab von der Welt des Internets und des Brainfog und konzentriert sich auf die existenziellen Fragen.

SZ PlusVon Marie Schmidt

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite