Wolfram Weimer, der Staatsminister für Kultur und Medien, ließ sich nicht lumpen und versicherte in einer kurzen Botschaft, dass der Bund den geplanten Bau „gerne“ unterstütze, „um diesen einzigartigen Literaturstandort in unserem Land nachhaltig zu stärken“. 44 Millionen Euro, keine Kleinigkeit für die Kultur, stellen der Bund und das Land Baden-Württemberg zur Verfügung, damit das Deutsche Literaturarchiv in Marbach am Neckar den dringend benötigten Neubau errichten kann.
Literaturarchiv MarbachBloß nicht wie in Stuttgart
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44 Millionen Euro soll der Neubau des Deutschen Literaturarchivs kosten. Man könnte sich für die Kultur im Land freuen – hätte Wolfram Weimer nicht fast gleichzeitig den Umbau der Nationalbibliothek in Leipzig gestrichen.
Von Willi Winkler
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