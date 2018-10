9. Oktober 2018, 18:53 Uhr Literatur Wogegen bist du dafür?

Der ehemalige Kunstprofessor Nicolai Sarafov hat vor Jahrzehnten sein Institut für Bagonalistik in der Münchner Görresstraße gegründet. Was darunter zu verstehen ist, demonstriert er in drei neuen Graphic Novels

Von Jürgen Moises

Bagonalismus ist ein Zerrspiegel, in dem sich die Realität als Wirklichkeit erkennt. Der Bagonalismus äußert sich in Wort, Bild, Ton und ist in der Tat. Wenn Bagonalismus stattfindet, lässt sich das eher erleben als erklären. Und was vielleicht ebenfalls noch wichtig ist: Bagonalismus wäre die dritte Öffnung, wenn man davon ausgeht, dass ein Loch nur zwei hat. Soweit alles klar?

Wer ansonsten noch immer nicht verstanden hat, was Bagonalismus ist oder sein könnte, für den stehen auf der Website von ...