Weimar (dpa/th) - 25 Neuerwerbungen mit jeweils oft mehreren Hundert historischen Einzelstücken sind in diesem Jahr als Neuzugänge ins Goethe- und Schiller-Archiv nach Weimar gekommen. Dazu gehörten etwa auch Dokumente aus einer bedeutenden Nietzsche-Sammlung, sagte Silke Henke am Donnerstag in Weimar. Henke ist Mitarbeiterin in der zur Klassik Stiftung Weimar gehörenden Einrichtung, die zu den ältesten Literaturarchiven Deutschlands zählt.

"Zehn Originalbriefe von Nietzsche sind darunter, teils auch sehr persönliche, die Freunde gerichtet sind", sagte Henke über die Sammlung. Der Philosoph Friedrich Nietzsche ("Also sprach Zarathustra") starb 1900 nach langer Krankheit in Weimar. Bei anderen Dokumenten der Sammlung handle es sich etwa um Handschriften aus dem engeren und weiteren Umfeld der Familie Nietzsche.

Das Archiv verwahrt Nachlässe nicht nur der Dichter Goethe und Schiller, sondern auch Handschriften vieler anderer Denker, Künstler und Schriftsteller.