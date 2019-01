13. Januar 2019, 18:38 Uhr Literatur und Musik Ausdrucksstark

Vorträge und Konzert: ein Abend über die amerikanische Sprache

Von Oliver Hochkeppel

Man könnte sagen, dass die Münchner Volkshochschule mit ihrer Veranstaltung "Amerikanisch zum Verlieben" an diesem Dienstag in der Black Box des Gasteigs antizyklisch arbeitet. Denkt man doch derzeit bei Amerikanisch vorzugsweise an die Limitierung und Banalisierung der englischen Sprache durch Gangster-Rap, Internet-Blogs oder Tweets, insbesondere präsidentielle. Britischer Akzent wird eben nach wie vor mit Oxford und der Queen verbunden, der US-"Slang" mit Cowboys und Kaugummi.

Dabei verfügt ein im Cockney-Akzent redender Londoner über kaum mehr als 500 Vokabeln, während Amerika von Thoreau und Twain bis zu Falkner und Miller, von den Naturalisten bis zur Beat Generation, vom New Formalism bis zur Ethno-Literatur in den vergangenen zwei Jahrhunderten die stilprägendsten englischsprachigen Autoren vorweisen kann. Und ist nicht das Amerikanische der europäischen Auswanderer sogar das ursprünglichere Englisch, wie es zu Shakespeares Zeiten gesprochen wurde?

Jemand, der sich mit solchen Fragen beschäftigt, bestreitet den ersten, wissenschaftlichen Teil des Abends: Stefanie Hackert, seit 2010 Professorin für Linguistik der englischen Gegenwartssprache an der Ludwig-Maximilians-Universität. Soziolinguistik ist seit Langem einer ihrer Forschungsschwerpunkte, für ihre Arbeit über das kreolische Englisch auf den Bahamas gewann sie 2002 den Dissertationspreis des Deutschen Anglistenverbandes. Von ihr wird man also aus berufenem Munde etwas über die Besonderheiten des amerikanischen Englisch, seine Einflüsse und sein Verhältnis zum "Standardenglisch" erfahren. Praktisch unterfüttert wird das von einem "native speaker": Die aus New York stammende Autorin und Schauspielerin Carolyn A. Morrow - seit langem auch VHS-Dozentin für "Acting, Storytelling, Writing, Language and Literature" - liest passende Kostproben aus dem großen Fundus der amerikanischen Literatur.

Spätestens seit dem Literatur-Nobelpreis für Bob Dylan darf man ja auch das zum literarischen Hochkultur-Erbe der USA rechnen, was gerne als "Great American Songbook" bezeichnet wird. Die musikalische Seite des Amerikanischen gibt denn auch den dritten, wohl unterhaltsamsten Teil des Abends ab. Ihn übernimmt die Sängerin Norisha mit ihrer Band. Die in Kalifornien geborene, in Florida aufgewachsene und seit fast 15 Jahren in Bayern lebende Norisha Campbell ist eine erfolgreiche Quereinsteigerin im Gesangsfach. Vorher war die 38-Jährige mit dem Gardemaß von 1,92 Meter Profi-Volleyballerin, holte mit dem US-Team 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking Silber und spielte bei Augsburg, Ulm, Vilsbiburg und Sonthofen in der Bundesliga. Mit Blues und Gospel aufgewachsen, sang sie schon damals aus Spaß im Kirchenchor mit. Chorfreunde überredeten sie 2013, bei "The Voice of Germany" mitzumachen. Sie kam weit, und der große Zuspruch bewog sie, das Singen nach ihrer Sportlerkarriere zum Beruf zu machen. Vor zwei Jahren präsentierte sie ihr komplett selbst getextetes Debütalbum "Stand For Love", und seitdem hat sie sich mit ihrer starken Soulstimme in der Szene etabliert. Im Gasteig wird sie einiges davon, aber natürlich auch zum Thema passende Standards singen. Das wird dann rundum Amerikanisch zum Verlieben.

Amerikanisch zum Verlieben & Norisha in Concert, Dienstag, 15. Januar, 19 Uhr, Black Box im Gasteig