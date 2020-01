Eine Veranstaltungsreihe des Adalbert Stifter Vereins untersucht das Vermächtnis von Václav Havel, dessen literarisches Werk - und erinnert an seinen symbolträchtigen Besuch in München vor 30 Jahren

Im Büro des Präsidenten gibt es so wenig frische Luft, ich ersticke, weil ich aus Sicherheitsgründen kein Fenster aufmachen kann", hat Václav Havel einmal über seinen Amtssitz, die Prager Burg, gesagt. Bekanntlich war der tschechische Dramatiker und Bürgerrechtler, den sie zum Staatsoberhaupt machten, ein schwerer Raucher, 1996 musste ihm gar ein Lungenflügel entfernt werden. Doch war für die Atemnot, die ihn in den Mauern des Hradschin befiel, wohl nicht nur die abgestandene Luft verantwortlich. Havel, der "Dichterpräsident", die Lichtgestalt der "Samtenen Revolution", blieb bis zu seinem Rückzug aus der Politik 2003 ein Fremder im politischen Apparat. Er, der Mann des absurden Theaters, muss diese Welt als grenzenlos absurd betrachtet haben. Dass es einmal noch weit absurder kommen würde - mit anderen Politseiteneinsteigern wie den Multimillionären Donald Trump oder Andrej Babiš als Staatslenkern -, hätte sich wohl nicht einmal der kafkageschulte Havel träumen lassen.

Wer war dieser Václav Havel, der im Westen - bis heute - glühend verehrt wird, dessen politisches Erbe jedoch in seinem Heimatland deutlich nüchterner gesehen wird? Auch wenn man in Prag heute mittlerweile am Václav-Havel-Flughafen landet und auch ein Platz nach ihm benannt ist. Die Veranstaltungsreihe "Havel in München", organisiert vom Adalbert Stifter Verein München in Zusammenarbeit mit dem Tschechischen Zentrum München und der Václav-Havel-Bibliothek Prag, wird Antworten auf diese Frage finden. Start ist am Montag, 13. Januar, 20 Uhr, mit einem Podiumsgespräch im Literaturhaus, das auch den Anlass für die Reihe näher erklärt: Anfang Januar vor 30 Jahren hatte Havel seine erste Auslandsreise als neugewählter Präsident der jungen Nach-Wende-Tschechoslowakei nach Deutschland unternommen. Dabei besuchte er auch kurz München, aus tschechischer Sicht ein Un-Ort seit dem Münchner Abkommen 1938. Havels Reise war kein gewöhnlicher Staatsbesuch, sondern ein symbolischer Akt, wie sich später in seinem Bemühen um Versöhnung zwischen Tschechen und Sudetendeutschen zeigte. Auf dem Podium sitzt erwartungsgemäß Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Landsmannschaft, zudem Milan Horáček, ehemaliger Europaabgeordneter, und Michael Žantovský, Direktor der Václav-Havel-Bibliothek und damaliger Sprecher Havels.

Als im Oktober 1989 der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels an Václav Havel verliehen wurde, war sein Platz in der Frankfurter Paulskirche leer geblieben. "Sie dürfen gerne nach Frankfurt fahren unter der Voraussetzung, dass Sie nicht zurückkommen", hatte die Staatsmacht dem Schriftsteller bedeutet. Also nahm sein Freund Maximilian Schell für ihn den Preis entgegen. Geehrt wurde mit dem Friedenspreis der Bürgerrechtler, aber auch der Dichter, Dramatiker und Philosoph. Über das hierzulande nicht unbedingt bekannte literarische Werk Havels spricht am Freitag, 17. Januar, 18 Uhr, im Gasteig Zuzana Jürgens, Bohemistin und Geschäftsführerin des Adalbert Stifter Vereins.

2004, ein Jahr nach Havels Rückzug aus der Politik, wurde Tschechien Mitglied der Europäischen Union. Lange hatten er und andere Vertreter der ehemaligen Oppositionsbewegung von dieser Entwicklung geträumt. Doch wusste Havel immer auch, dass er in einem Land der Euro-Skeptiker lebt. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Bei den Europa-Wahlen 2019 wurde in Tschechien die populistische, europakritische Partei ANO von Ministerpräsident Babiš stärkste Kraft. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 29 Prozent. Mit dem Europäer Václav Havel und damit, was aus seinem Vermächtnis geworden ist, befasst sich am Mittwoch, 22. Januar, 19 Uhr, ein Podium. Es diskutieren Miroslav Kunštát, Karls-Universität Prag, Jürgen Danyel, Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung, Potsdam, und Ludmila Rakušanová, Prag.

Als den "bedeutendsten Tschechen des 20. Jahrhunderts" hat Karel Schwarzenberg seinen Weggefährten Václav Havel einmal bezeichnet. Schwarzenberg, der Aristokrat mit dem charakteristischen Oberlippenbärtchen, war Kanzler unter seiner Präsidentschaft, späterer tschechischer Außenminister. Am Donnerstag, 23. Januar, ist er einer der Gäste im Maximilianeum, das von 13 bis 19.30 Uhr Schauplatz der Europäische Dialoge Václav Havels ist. 2014 ins Leben gerufen von der Václav Havel Bibliothek, finden diese Dialoge regelmäßig in Prag und anderen europäischen Städten statt. Ihr Ziel ist es, die Diskussion über Europa zu fördern, inspiriert durch Havels Essay "Die Macht der Machtlosen". In München stehen die Themen Bayern und Tschechien in der EU, regionale Identität sowie Umwelt im Vordergrund. Der Eintritt ist frei. Allerdings muss man sich bis zum 15. Januar anmelden. Und auch im Landtag gelten, wie auf dem Hradschin, strenge Sicherheitsvorkehrungen: Beim Einlass ist der Personalausweis oder der Reisepass vorzuzeigen.

Havel in München, Beginn der Reihe am Montag, 13. Januar, Details: www.stifterverein.de